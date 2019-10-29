Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi ilk tesisini açıyor

Ankaralı memur, işadamı ve bürokratlardan oluşan bir topluluk 2017 Muğla Milas’ta kurdukları Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi, 2 Kasım 2019 Cumartesi günü ilk tesisini açmaya hazırlanıyor. Antik çağlardan beri bölgede üretilen zeytinyağı, bu adımla dünyaya açılacak.



Ankaralı bürokratlar, iş adamları ve memurlardan oluşan bir topluluk 2017 yılında Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi’ni kurdu. En iyi zeytinyağını üretmek amacıyla başladıkları proje sonucunda kooperatif, 2 Kasım 2019 Cumartesi günü ilk tesisini açmaya hazırlanıyor.



"Bu hikâyeyi yöre insanının katkılarıyla, hep birlikte yazmaya devam edeceğiz"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi M. Murat Karaahmet tesis ile ilgili açıklamasında, "Bölgemize katkı yapacak örnek tesisimizi üretim yapacak seviyeye taşıdık. Doğru yol ve yöntemler kullanıldığında, kooperatifçiliğin ülkemize ekonomik ve sosyal yönden yapacağı katkıları gösterme gayretlerimizin bir sonucu olarak, kooperatif üyelerimizin katkıları ile gerçekleştirdiğimiz tesisimizi 2 Kasım'da açıyoruz. Bu hikâyeyi yöre insanının katkılarıyla, hep birlikte yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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