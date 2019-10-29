Sürüye saldıran aç kurtlar 10 keçiyi telef etti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, aç kalan kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu 10 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe ye bağlı Bağlıağaç Mahallesinde çobanlık yapan Eşfer Yalçın'a ait keçi sürüsünü otladığı Karacabağ mevkisinde, kurtlar saldırdı. Yalçın, keçilerinin sayısında azalma olduğunu fark edince Karacabağ mevkisinde keçileri aramaya çıktı. Yalçın 10 keçisinin ölüsünü bulurken, 3 keçiyi de yaralı halde buldu. Telef olan keçiler daha sonra bir kepçe yardımı ile gömüldü.

Yalçın, yaptığı açıklamada gece dağda aç kalan kurtların keçilere saldırdığını dile getirdi. Daha önceleri de kurtların saldırdığını söyleyen Yalçın " 10 keçi öldü, 3 keçi yaralındı. Bizlerin canına gelmesin, yetkililer bu kurtlara bir an önce bir önlem alsınlar, hiç bir yerde keçi, koyun kalmayacak zararım yaklaşık 13 Bin TL" diye konuştu.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.