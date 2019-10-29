Milas halıları Zeytin Hasat Şenliği’nde yer alacak Milas’ın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli “Milas Halıları” 2 - 3 Kasım tarihleri arasında 6’ncısı düzenlenecek olan Zeytin Hasat Şenliğinde görücüye çıkacak.

Milas Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Milas Meslek Yüksekokulu, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR desteği ile özgün özelliklerine uygun olarak dokunan Milas halıları Zeytin Hasat Şenliği’nde yer alacak.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Coğrafi İşaret Belgesi” ile tescillenen halıları gelecek kuşaklara aktarmak ve geleneksel değerimizi korumak için herkesi projeye destek olmaya davet etti.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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