3 boyutlu yazıcı eğitimi sertifika töreni düzenlendi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı’na sunulan ve desteklenmeye hak kazanan ‘3 Boyutlu Yazıcı ve Modelleme Sistemleri Eğitimi’ projesi eğitimlerinin sona ermesi ile sertifika töreni düzenlendi.

Özel İMİ Koleji’nde düzenlenen sertifika törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Bodrum Havalimanı DHMİ Baş Müdürü Mehmet Kaya, İlçe Müftü Vekili Salih Rıfat Şen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sert, Özel İmi Koleji Müdürleri, Milas Mahalle Muhtarları, Eğitmen Onur Kızılarslan, okul ve kurum müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenler katıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Gelecekte insanların her şeye ulaşma ve her şeyin yenisini yapmayla ilgili ilk adımlardan birisi olan üç boyutlu yazıcıların eğitimini öğretmenlerimize vererek çocuklarımıza aktarılmasını ve gelecek nesillerle ilgili yeni buluşlar, yeni icatlar ve düşündüklerini somut hale getirmelerini öngören bir projeydi. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Programı kapsamında Meslek Liselerimizde verilen eğitimin niteliğini artırmak ve meslek liselerinin tercih edilen liseler arasında olmasını sağlamak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız protokol sonrasında Öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazandılar. Projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesi ve öğretmenlerimize materyalleri ile birlikte öğretilmesi ilçemiz için bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tören programa katılan protokol üyeleri tarafından eğitimler sonunda sertifikası almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.