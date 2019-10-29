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Marmaris'te yelkenler 30'uncu kez denize açıldı

DHA

- Muğla'nın ünlü turizm cenneti Marmaris'te bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası tüm hızıyla sürüyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 12 ülkeden 124 yelkenli ve 1100'ün üzerinde sporcuyla yapılan yarışlar 1 Kasım'da sona erecek. Organizasyonun bugün düzenlenen Marmaris Körfezi'ndeki etabında yelkenciler rüzgarın olmamasıyla körfezde beklemek zorunda kaldı. Rüzgarın çıkmasıyla yarışlar kaldığı yerden devam etti.

- Muğla'nın ünlü turizm cenneti Marmaris'te bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası tüm hızıyla sürüyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 12 ülkeden 124 yelkenli ve 1100'ün üzerinde sporcuyla yapılan yarışlar 1 Kasım'da sona erecek. Organizasyonun bugün düzenlenen Marmaris Körfezi'ndeki etabında yelkenciler rüzgarın olmamasıyla körfezde beklemek zorunda kaldı. Rüzgarın çıkmasıyla yarışlar kaldığı yerden devam etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dev boyutta ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan bir yat, Marmaris Yat Limanı'nda tur attı. Limanda ve Kordon Caddesi'nde bulunan vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi. MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, bu yıl 30'uncu kez düzenledikleri yelken yarışlarına yoğun katılım olduğunu belirterek, "Klasik ve coğrafi olmak üzere iki kategoride yarışmalarımız var. Türkiye yanı sıra 12 ülkeden yelken sporcusu yarışmamıza katıldı. Marmaris'in turizmine katkı koymak gurur verici" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Drone ile çekilmiş dev Türk Bayrağı açan yelkenli görüntüsü
Marmaris Körfez içinde ve dışında yelkenlilerden genel görüntü

MUĞLA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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