Bulgaristan’dan daha fazla turist Bulgaristan eski Turizm Bakan Yardımcısı ve şuanda Bakanlığa bağlı Sofya Turizm Geliştirme ve Teknoloji Enstitü yöneticisi olan Doç. Dr. Rumen Draganov, önümüzdeki yıl Bulgaristan’dan Muğla’ya gelen turist sayısında artış sözü verdi.

Bulgaristan’ın Eski Ticaret ve Turizm Bakanı Yardımcısı, Sofya’da Bakanlığa bağlı Turizm Geliştirme ve Teknoloji Enstitü’nde Yöneticisi Doç. Dr. Rumen Draganov Muğla İl Turizm ve Kültür Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ile önümüzdeki yıllarda Bulgaristan’dan Muğla’ya daha fazla turist gelmesi için görüş alış verişinde bulundu.

Bulgaristan’dan Muğla’ya 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde 13 bin 815 turist girişi olurken, Bulgaristan’da 17 ülkeyle bağlantısı olan bir tur operatörünün de CEO’luğunu yapan Draganov, önümüzdeki yıllarda Bulgaristan’dan Muğla’ya dana fazla turist getirilmesi yönünde çalışma yapacağını açıkladı.

Dragarov yaptığı açıklamada “Muğla Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl’ün Nisan ayında Marmaris’te düzenlediği 3’üncü Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresine katılmıştım. Marmaris’e hayran kaldım. Ekim ayında düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresine davet edilince çok mutlu oldum. Şu anda Sofya’da Turizm Bakanlığına bağlı enstitü sorumlusuyum. Müzeler ve acenteler bana bağlı. Bulgaristan’da bulunan 17 ülkeyle bağlantısı olan Tur operatörünün de CEO’luğunu yapıyorum. Seneye hem kongrelere Bulgaristan’da bulunan Üniversitelerden katılım sağlayacağız, hem de Muğla Bölgesi Bulgaristan’dan turist getirmeyi planlıyorum. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl’ü Şubat ayında Bulgaristan’da düzenlenecek olan turizm fuarına davet ettim. Orada acentelere Muğla ile ilgili bir de tanıtım semineri yaptıracağım. Biz Türkiye ile dost iki komşu ülkeyiz. Ülkemizde birçok insan Türkçe konuşuyor ve anlıyor. İnşallah Bingöl ile kurduğumuz bu dostluk ilişkisi Bulgaristan ve Türkiye arasında da gelişerek devam eder” dedi.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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