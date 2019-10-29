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BOYD Başkanı Karcılıoğlu; “Taslak kabul edilirse turizm için büyük bir yıkım olur”

İHA

BOYD Başkanı Karcılıoğlu; “Taslak kabul edilirse turizm için büyük bir yıkım olur”

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Konaklama Vergisi taslağı ile ilgili yaptığı açıklamada “Ankara’dan görüldüğü gibi turizm sektörü bu paraları kazanmıyor. Taslak kabul edilirse turizm için büyük bir yıkım olur” dedi.

BOYD tarafından “Yaza Veda Partisi” gerçekleştirildi. Oasis AVM Gösteri Alanı’ndaki etkinliğe çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte sahne alan Ayben Ersoy, orkestra eşliğinde söylediği şarkılarla misafirlere keyifli anlar yaşattı.
Dernek Başkanı Serdar Karcılıoğlu, etkinlikte basın mensuplarına açıklamada geçen turizm sezonunu değerlendirdi. Karcılıoğlu, çok sorunlu bir sezonun geride bırakıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güneyimizde savaş içerisinde olan bir ülkede turizm yapmanın ne kadar zor olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama buna rağmen gelen turist sayısı açısından umut verici bir sezon geçirdik. Ama artık bundan 10 sene önce biz otellerimizde gelen sayıya göre başarıyı belirliyorduk. Şimdi bu durum değişti. Şimdi geceleme fiyatları önem arz etmeye başladı. Ama buraya baktığımız zaman biz daha henüz 2015’in rakamlarını elde edebilmiş değiliz. Bu arada yaşanan olaylar, Suriye krizinin bundan sonra 2020 ve 2021’i etkileyeceğini gösteriyor. İnşallah bu kriz bir an önce son bulur ve bu ülke turizmde layık olduğu noktaya kavuşmuş olur.”

“Bu vergi, turizm sektörünün batışa doğru gidişinin habercisidir”
Son günlerde gündemde olan Konaklama Vergisi taslağı ile ilgili de konuşan Karcılıoğlu, şunları söyledi;
“Bu henüz bir taslak. Üzerinde çok fazla konuşmak gerekmiyor ama ben sadece şunu söyleyeceğim; Konaklama sektörüne konulan vergi, turizm sektörünün batışa doğru gidişinin habercisidir. Bilindiği gibi turizm sektörü, daha dorusu konaklama sektörü, öyle gösterildiği gibi büyük paralar kazanmıyor. Ama bunun suçlusu da biziz. Bugün konaklama sektörünü temsil eden, sırf hava atmak adına büyük rakamlarla konuştukları zaman tabi ki devlet bütçesini hassas bir hale getirmek, devlet bütçesini denkleştirme durumunda olan devlet yetkilileri turizm sektörü çok kazanıyor diye onlara bu tür vergiler koyabilirler.”
Tuırizm sektörünün büyük paralar kazanmadığını ifade eden BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
“Bunun başka bir izahı yok ama Ankara’dan görüldüğü gibi turizm sektörü bu paraları kazanmıyor. Bir de şimdi böyle bir konaklama vergisini çıkmış olması 2020’de yüzde 1, 2021’de yüzde 2 olarak belirleniyor. Bu bir taslak, daha meclise gelecek. Kabul edilip edilmeyeceği belli değil ama kabul edilirse çok büyük bir yıkım olur. Özellikle 2020 için büyük bir yıkım olur. Çünkü 2020 rakamları belirlendi. Avrupa’ya çıktı ve şu anda satışta. Erken rezervasyon satışları da başladı. Şimdi bu yüzde 1’i biz nereye koyacağız. Bunu biz tur operatörüne aksettiremeyiz. O da müşterisine aksettiremez. Dün açıklama yapan bir devlet yetkilisi bunu konaklama yapan kişilerin ödeyeceğini söylediler ama bunun altında da bizi ciddi şekilde rahatsız eden konular var. Rekabet ortamımızı elimizden alır. Avrupa ve diğer turizm ülkeleri ile rekabet ortamımızı elimizden alır. Bu kadar sıkıntı içinde otellere genel bir yük getirir. Onun için bunun çok iyi araştırılıp bizlerle bu konunun görüşülmesi yapılarak öyle bu vergilendirmeye gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum.”

MUĞLA

29 Ekim 2019 Salı

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  • İKİNDİ 15:53
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