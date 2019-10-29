Marmarisliler Cumhuriyet için yürüdü

- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına 8 bin kişi katıldı. Fener alayına katılan vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde 2 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüdü.

Marmaris İlçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde, saat 19.00'da fener alayı düzenlendi. Ketenci Kavşağı'nda aralarında yerleşik yaşayan İngiliz, Rus ve Alman vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi, 2 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler bulunan, üzerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, evlerin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. 10'uncu Yıl ve İzmir marşlarının söylendiği yürüyüş boyunca 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' sloganları atıldı.

5 kilometrelik yürüyüşün ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando, kurulan platformda ilk olarak 10'uncu Yıl Marşı'nı çalarak meydanı dolduran kalabalıkla birlikte söyledi. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra çeşitli marşlar çalındı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar son buldu. İki saat süren kutlamanın sonunda vatandaşlar dağıldı.



MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.