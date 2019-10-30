Gürbüz, halkı kan bağışı yapmaya davet etti

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Her yıl 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı Menteşe ilçe merkezinde faaliyete geçen Kızılay Kan Alma Birimimiz aracılığı ile kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada,

“Menteşe ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı ilçe merkezinde Kurşunlu Meydanı'nda yeni kiralanan bir binada faaliyete geçen Kızılay Kan Alma Birimimiz aracılığı ile kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Türk Kızılay’ının sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda temel gücünü, yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhu oluşturuyor.

Kızılay gönüllü bir hareket olarak bu yılın sloganını “Sensiz Olmaz” olarak belirledi. Topluma, 151 yıllık iyilik hareketinin onlarsız var olamayacağını hatırlatmak isteyen Kızılay, bu büyük iyilik hareketinin içinde olanlara da minnetini göstermeyi hedefliyor.

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay, kan, ilkyardım, afet müdahale, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve gönüllülük çalışmaları ile eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor.

Kuruluşundan bu yana afete hazırlık ve afetlerde halkın gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay, ulusal ve uluslararası planda bütün bu çalışmalarıyla saygınlık kazandı. Kızılay yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde, felaketzedelerin acılarına ortak olup yerleşim sistemleri, battaniye, giyim eşyası, gıda maddesi, sıcak yemek, sağlık yardımı yaparak afetzedelerin acısını hafifletiyor.

Türkkök Projesi

Gürbüz, “ Bölgesel Kan Merkezleri Projesi ile ülkemizin kan sorununu çözmeyi hedefleyen Kızılay, ülkemizin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılıyor. TÜRKÖK projesiyle sayesinde sağlanan eşleşmelerle kemik iliğine gereksinim duyan hastalara şifa oluyor. Türk Kızılayı ülkemizin birçok bölgesinde hizmet veren tıp merkezleri ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz, diğer vatandaşlarımıza da sembolik ücretlerle sağlık hizmeti sunuyor” diye konuştu.

"365 gün ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"

Başkan Kenan Gürbüz, Kızılay’ın hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla personeli, üyesi, gönüllüleri ve işbirliği içinde çalıştığı kurum ve kuruluşların çalışanlarına ve halkın afet bilincini arttırarak afetlerden daha az zarar görmelerini sağlamak amacıyla özellikle çocuklar olmak üzere bütün halka yönelik eğitim programları düzenlediğine de işaret ederek, şunları kaydetti: “Çalışmaları zamanla sınırlı olmayan Türk Kızılay, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Bu sebeple Kızılay’a gösterilen ilgi de bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Unutulmaması gereken Kızılay’ın hepimizin Kızılay’ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay’a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Kızılay, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle iyilik yolculuğuna devam edecektir.”

MUĞLA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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