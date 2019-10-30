CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü

Muğla'nın Ula ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili İsmail Akkaya ile partililer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda CHP'liler ile yürüdü.

Fener Alayı sonrası açıklama yapan CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, "Cuma günü Fener Alayı için kaymakamlığa dilekçemizi verdik. Güzergahı da söyledik. Kaymakam Baha Başçelik, "Ayrı olmasın, biz de katılalım" dedi.



İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da, sorun yok, birlik beraberlik olsun diyince hep birlikte yürüdük" dedi.

Fener Alayına, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Yılmaz, CHP Milletvekili Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Ak Partili ve CHP'liler ile vatandaşlar katıldı. Sanayi sitesinden başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

MUĞLA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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