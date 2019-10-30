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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı

DHA

MUĞLA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, sürücü Ünal Karataş (45) ise gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Menteşe'de görevli ekiplere haber merkezi tarafından aracın plakası ve istikameti verilerek, ekiplerden aracın durdurulması istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ALKOLLÜ VE EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ
Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.
BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, "Polis arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi. Öte yandan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise hastaneye gelerek yaralı polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. 

MUĞLA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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