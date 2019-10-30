Bodrum’da 130 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde beş ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ekiplerince 130 kişi yakalanırken 2 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan deniz yolu ile kaçış hazırlığında olan toplam 130 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum Yalıçiftlik açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesinin ardından Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Tekne içerisinde 18 Suriye ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen ve 2 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisinde 10 Filistin ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen, Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde 51 Suriye, 25 Filistin ve 17 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı.

5 ayrı düzensiz göçmen olayında yakalanan 130 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Yakalanan 2 Türk göçmen kaçakçısı ile yasal işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilmesi bekleniyor.

MUĞLA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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