Muğla'nın kadın pide ustası

- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde pide ve lahmacun fırını işleten Yasemin Erdoğan (29), ustasının izinli olduğu günlerde fırının başına geçerek müşterilerini pidesiz bırakmıyor. Müşterilerini şaşırtan Erdoğan, "İş yerimin patronu değil personeliyim" diyor.

Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde 5 yıl önce pide ve lahmacun fırını açan evli 3 çocuk annesi Yasemin Erdoğan, zaman içinde çalışan ustaları izleyerek pide ve lahmacun yapmayı öğrendi. Erdoğan, ustanın izinli olduğu günlerde ise fırının başına geçerek müşterilerini pidesiz bırakmıyor. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan genç kadın, yoğun talep gördüklerini söyledi. Yasemin Erdoğan, "Ustamız, pide ve lahmacun yaptığı sırada sürekli onu izliyordum. İzlerken de büyük keyif alıyordum. Merakımdan ben de bir iki deneme sonrası bu işin o kadar zor olmadığını fark ettim. Dükkanı açtıktan 1 yıl sonra ustamızın izinli olduğu günlerde fırının başına geçmeye başladım. Müşterilerimiz, pideyi benim yaptığımı görünce şaşırıyor. İş yerimin patronu değil personeliyim" dedi.

MUĞLA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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