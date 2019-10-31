Muğla'nın ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü

Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da İhracat yüzde 20,8 arttı, ithalat ise yüzde 6,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 43 milyon 784 bin dolar, ithalat ise yüzde 6,8 azalarak 17 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken ithalatta ise 28'inci sırada yer aldı.

Muğla’dan, 2019 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 4 milyon 763 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 4 milyon 275 bin dolar ile ABD izledi.

Muğla’ya, 2019 yılı Eylül ayında en fazla ithalat Norveç’ten yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleşti. Norveç’i sırasıyla 3 milyon 326 bin dolar ile Fas ve 2 milyon 57 bin dolar ile Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

Verilen bilgiye göre Eylül ayında Muğla’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” (29 milyon 14 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” (6 milyon 423 bin dolar) ve “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (2 milyon 967 bin dolar) fasılları izledi.

Eylül ayında, Muğla’da ithalatı en yüksek fasıl ise, ‘‘Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” (7 milyon 42 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” (5 milyon 636 bin dolar) ve “Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” (917 bin dolar) fasılları izledi.

MUĞLA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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