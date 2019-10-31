Polisi aracında sürükleyen şüpheli adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafik polisini aracının kaportasında sürükleyen alkollü sürücü trafik emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir polisin yaralanmasına neden olan sürücü Ü.K. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapılmasının ardından trafik ekipleri Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Yapılan dur ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bu sırada görevli polis memuru aracın durması için önüne geçince sürücü hareket etmesi nedeniyle polis aracın kaportasında sürüklenmeye başladı.

Ekipler kaçan araç sünücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Şüphelinin kullandığı aracın kaportasına tutunan polis memuru kaporta üzerinde bir süre sürüklendi. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis memuru sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.

Yapılan uyarı ateşlerinin ardından aracın kaportasındaki uzun süre sürüklenen polis araçtan Saburhane mevkisinde düşerek hafif yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü Ü.K. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

MUĞLA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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