Bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı

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BODRUM'da, bitkin bulunan peçeli baykuş, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Torba Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedaviye alındı. Kanatları ve pençesini hareket ettirmeye başlayan baykuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Gümbet Mahallesi'nde, dün turistler tarafından, bitkin halde peçeli baykuş bulundu. Bir otel çalışanı aracılığıyla durum, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Evi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekip, baykuşu tedavi etmek üzere teslim aldı. Bakım evine geldiğinde hiç hareket edemeyen baykuş, beslenip gerekli tedavisinin yapılmasının ardından kanatlarını hareket ettirip, pençelerini kullanmaya başladı. Peçeli baykuşun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.



MUĞLA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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