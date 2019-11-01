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Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı

DHA

- BODRUM'da, yasa dışı yollardan yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

- BODRUM'da, yasa dışı yollardan yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 04.50'de, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ekiplerince durdurulan lastik botta 8'i Suriye, 8'i Filistin, 3'ü Afganistan, 2'si Kongo ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 5'i kadın ve 3'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün ve saatte gelen başka bir ihbar üzerine de Bodrum'un Kargı Adası önlerinde Sahil Güvenlik botu ekiplerince durdurulan lastik botta 4'ü Kongo, 4'ü Pakistan, 1'i Gabon, 1'i Senegal, 1'i Burundi ve 1 Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 12 göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan 35 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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