İşçi servisi, istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, işçilerin taşındığı minibüs, istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kavaklıdere'ye bağlı Tilkiler Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasına işçi taşıyan Cavit Tilkioğlu yönetimindeki 48 S 5361 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Sürücü Tilkioğlu'nun yara almadan kurtulduğu kazada, minibüsteki 4 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MUĞLA
01 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 06:02
- GÜNEŞ 07:23
- ÖĞLE 12:55
- İKİNDİ 15:51
- AKŞAM 18:17
- YATSI 19:33