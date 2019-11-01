Meme Kanserine zumba yaparak dikkat çektiler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayında, Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde zumba etkinliği düzenlenerek, meme kanserine dikkat çekildi.

‘Meme Kanserine Farkındalık için Pembe Giyiyoruz Zumba Yapıyoruz’ etkinliğinde meme kanseri ile mücadelenin sembol rengi olan 'pembe' kıyafetler giyen, pembe kurdele takan kadınlar, zumba eğitmeni Murat Esentürk ile hem hastalığa karşı 'farkındayız' mesajı verdi, hem de sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Etkinlikte meme kanserinin önemine dikkat çeken Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Gülçin Kınay Polat, meme kanserinde erken tanı, kendi kendine muayene konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Bu tür etkinliklerle meme kanseri ile birlikte tüm kanser türlerinde, farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sosyal bir belediye olarak, meme kanseri ve diğer kanser türlerinde duyarlı olmaya devam edeceğiz. Bugün aramızda olan kadınlara teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturulan bu etkinlikle duyarlı bir davranışta bulunuyorlar.” dedi.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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