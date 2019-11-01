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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti. Muğla İl Emniyet Müdürü

Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun atama kararında yer alan değişikliklere göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özher Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Muğla İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Osman Karar Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne, Fethiye Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Zeren Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın ise görev yeri sabit kaldı.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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