Kadın Çiftçiler elleriyle geleceğe tohum taşıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 'Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında desteklenen

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen “Kadın Eliyle Geleceği Korumak; Gen Bankasıyla Buluşuyoruz” projesi çalışmaları devam ediyor. 2019 yılı ile başlayan projede ilk altı ayda 112 kadın çiftçi ve 52 öğrenciye eğitim verildi. Çiftçilerden toplanan 154 adet tohum, projenin tanıtım etkinliği olan Bodrum İlçesi Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde düzenlenen “Sarıyaz Şenliğinde” sergilendi. Ardından kadın çiftçilerin katılımıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi ve Gen Bankası ziyaret edildi. Gezi sonrası açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, “Kadın Eliyle Geleceği Korumak, Gen Bankasıyla Buluşuyoruz” projesi İl Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza gönderildi ve destek aldı. Biyoçeşitlilik ve yerel çeşitler yönüyle zengin Muğla açısından önemli bir adım oldu. Kadınlarımızın bu konudaki duyarlılığını biliyor ve bu anlamda güzel çalışmalara imza atıyoruz. Burada çiftçilerimiz ile Gen Bankasını buluşturduk. Çiftçilerimiz elleriyle teslim ettikleri tohumların çalışmalarını yerinde görerek inceleme fırsatı buldular. Eğitimlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kadın çiftçiler 154 adet yerel tohumu gen bankasına kendi elleriyle teslim etti.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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