Marmaris’teki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Datça Yolu ile 316 sokak kesişimin de sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeni Datça Yolu’nda seyir halinde olan Eren Ceylan (19) yönetimindeki 48 ST 946 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırıma çarparak devrildi. Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü Eren Ceylan ile yolcu olarak bulunan arkadaşı S.Aksu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri sağlık yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Kasksız olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü Eren Ceylan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralanan S.Aksu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yarış motosikleti tutkunu olan ve kazada hayatını kaybeden Eren Ceylan’ın bir restoranda paket servisçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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