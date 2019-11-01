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O polis ödüllendirildi Alkollü sürücünün kaputunda 2 kilometre sürüklenen polis memuru Muzaffer ...

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücüyü durdurmak için aracın üzerine atlayan polis memuru Muzaffer Ertürk'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından başarı belgesi verildi.

O polis ödüllendirildi Alkollü sürücünün kaputunda 2 kilometre sürüklenen polis memuru Muzaffer Ertürk'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından başarı belgesi verildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücüyü durdurmak için aracın üzerine atlayan polis memuru Muzaffer Ertürk'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından başarı belgesi verildi.
Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapılmasının ardından trafik ekipleri Ünal Karataş yönetimindeki aracı durdurmak istemiş, trafik polisi Muzaffer Ertürk aracın önüne geçince sürücünün hareket etmesi nedeniyle polisi aracın kaputunda yaklaşık 2 kilometre sürüklenmişti. Polis, hareket halindeki araçtan Saburhane mevkiinde düşerek hafif yaralanmıştı.
Alkollü sürücü Ünal Karataş'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından görevi için canını tehlikeye atan polis memuru Muzaffer Ertürk'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından başarı belgesi verildi.
İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, “Haber merkezinden gelen şüpheli bir şahıs ile ilgili ihbar üzerine bu şahsı tespit edip, onu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunuyor. Şahsın durmayıp da kaçması üzerine tehlikenin daha büyük olabileceğini değerlendirerek canını hiçe sayma adına şahsı etkisiz hale getirmek için ciddi, anlamlı ve güzel bir kahramanlık örneği sergilemiş oluyor. Kardeşimiz hem teşkilatımızın, hem milletimizin ne derece kanunsuz eylemler karşısında dik durduğumuzun, kanunsuz eylemlerin devletimize karşı gösterilecek her türlü olumsuz hareketin nasıl bertaraf edileceğine dair ne fedakarlıklara katlandığımızı aynı zamanda ispatlamış oluyor. Lafı edilmez ama çok küçük hediyelerle kendisine teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Ayrıca Trafik Şube Müdürümüzü de arkadaşlarımızı bu şekilde doğru ve düzgün motive ettiğinden kendisine de teşekkür ediyorum. Bu sadece bir tane memurumuzun kahramanlığı değildir. Şunu çok iyi bilin ki, 300 binin üzerindeki Emniyet Teşkilatımızdaki her fert benzer durumlarda hiç düşünmeden canını siper ederek aynı kahramanlığı, aynı başarıyı gösterecek motivasyondadır. Buradan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün, Valimizin bizlere vermiş olduğu destek ve direktifler son derece etkilidir” dedi.

MUĞLA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
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