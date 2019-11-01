Mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

İHA

Mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

Muğla’nın Milas ilçesinde, Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Motorlu Araçlar Alım Satım Sorumlusu (Galericilik) sınavında başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgelerini yapılan törenle aldılar.
Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Milas Gayrimenkul Ofisinde yapılan belge dağıtım törenine Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Şükrü Ayyıldız, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, TÜRKSİAD Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanvekili ve EMFED Danışma Kurulu üyesi İbrahim Köksal, TÜRKSİAD Genel Sekreteri ve EMFED Emlak Müşavirleri Federasyonu Delegesi Mehmet Tevfik Erdinç ile TÜRKSİAD Başkanı ve EMFED Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kariyer Belgelendirme Muğla Sınav Koordinatörü ve Başarı Anahtarı Mesleki Eğitim Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Kurucusu Mehmet Sert ile GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı yöneticileri, STK yöneticileri, muhtarlar, emlak ve otomotiv sektöründen temsilciler ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını TÜRKSİAD Başkan Vekili İbrahim Köksal yaparak emlak danışmanlığı mesleğinin gelişimi, yurt dışındaki uygulamaları, taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikler hakkında bilgilendirdi.
Başarı Anahtarı Mesleki Eğitim Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu kurucusu Mehmet Sert, Muğla'da en çok sınav yapan kurum olma özelliğinden bahsederek “bu alanda üç yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Muğla ve çevre illeri kapsayacak şekilde bir sınav ve belgelendirme alanı oluşturduk. Muğla'nın ilçeleri ile Aydın ve değişik il ve ilçelerden sınava gelen adaylarımıza mesleklerini tescilleyebilmeleri adına ve ayrıca sınav yaptığımız alanlarda kendi iş yerini açacaklar ile bu sektörlerde çalışacaklar için sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kurumumuza olan yoğun ilgiden ve güvenirlikten dolayı memnunuz. Verdiğimiz belgeler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı TÜRKAK'tan akredite edilmiş kurumlar ile açmış olduğumuz sınavlar neticesinde alınan Mesleki Yeterlilik Belgeleri, EUROPASS Sertifika eki ile yurt dışında da çalışma imkanı bulunan uluslararası mesleki belge” dedi.
Sınavların organizasyonunda ve koordinasyonunda destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Sert, daha sonra sözü GHO Milas Gayrimenkul Brokeri Şenol Sandal'a bıraktı.
Sandal ev sahibi olarak konuklarını ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Gayrimenkul sektöründe Milas'ta 24 yıl mesleki hayatımı sürdürüyorum. Her müşterimiz bizim referansımız olup aslında bizim reklamımızı yaparak marka elçimiz oldular. Ofisimizin ve işletmemizin ana sermayesi dürüstlük, doğruluk ve samimiyettir. Bugüne kadar ne kazandıysak dürüst yaklaşımımızdan güler yüzümüzden doğru bilgilerle müşterilerimize doğru bilgilendirmemizden kaynaklandı ve bugün Milas bölgesinde en çok müşteri ve gayrimenkul portföyüne sahip ofisiz” dedi.
Programa katılan ve kısa bir konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, mesleki eğitimin önemli olduğuna değinerek, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Son konuşmacı olarak söz alan Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, tüm katılımcılara teşekkür ederek, mesleklerde dürüstlüğün önemine dikkat çekti.
“Satacak olduğunuz gerek gayrimenkul gerek otomotivlerde satış fiyatının üzerine fazladan fiyat eklemeyiniz” diyerek belge alanlara uyarıda bulunan Ayyıldız, “Gerek gayrimenkul gerek otomotivler de fiyatı ne ise o bedel üzerinden satışa çıkarınız. Bildiğiniz gibi bu mesleklerde yönetmelikler çıkıncaya kadar hep şüpheyle tereddütle bakılıyordu. Müşteriler acaba kazıklanıyor muyuz gibi düşünceler taşıyorlar ve emlakçı ve galericilerden kaçmaya çalışıyorlardı. Devletimizin ve hükümetimizin yapmış olduğu düzenlemelerle ve çalışmalarla çıkan yönetmelikler gereğince bu mesleklere bir disiplin geldi ve yetki belgesi uygulaması da yürürlüğe girerek sorumlu meslek mensupları unvanı da eklendi. Bu sizlere ayrıca bir sorumluluk taşımanız gerektiği anlamına geliyor.
Bugün müşteri elindeki mobil cihazla bütün fiyat ve ürün paradigmalarını elde edebiliyor. Rekabet içimizde yaşıyor. Müşteri kelebek gibi incitmeye ve kaçırmaya gelmiyor. Bu her iki mesleğin unvanında danışman olarak ifade ediliyor. Danışman bir işte uzman tam donanımlı bilgili anlamı taşıyor. Kendinizi daima yenileyin ve bu alandaki yayınları yazıları, kanunları sektördeki gelişmeleri takip edin. Yönetmelikler tabi ki işin ana hatlarını oluşturuyor” diyerek ama halen bu sektörlerde alınacak çok yolun olduğunu belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından belge törenine geçildi. Belge almaya hak kazanan adayların mesleki yeterlilik belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TÜRKSİAD Başkanı Mehmet Sert tarafından girişimciliğin gelişmesinde esnaf ve sanatkarlar ile müteşebbisler adına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Muğla Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız'a, ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin eğitim ve öğretim alanında yakalamış olduğu başarılarda yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu değerli çalışmalarından dolayı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'a, girişimciliği destekleyerek kurumlar arasında işbirliklerini geliştirerek, yeni mesleklerin ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayarak girişimciliğin çoğalmasına yapmış olduğu katkılardan dolayı Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram'a, belge dağıtım töreninde ev sahipliği yaparak hem kurumunun taşınmaz ticareti yetki belgesini alan hem de personellerini belgelendiren Milas Gayrimenkul Brokeri Şenol Sandal'a Muğla otomotiv sektöründe oto galericilik mesleğini yapan emekli polis memuru İhsan Tuncalp'e ve Ortaca'da motorlu araçlar alım satım hizmetleri alanında galericilik yapan Bayram Çengel'e plaketleri verildi.

MUĞLA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meme Kanserine ‘Zumba’ yaparak dikkat çektiler
YEREL HABERLER Meme Kanserine ‘Zumba’ yaparak dikkat çektiler
Menteşe Belediyesi’nden Kıyı Temizliği
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Kıyı Temizliği
O polis ödüllendirildi Alkollü sürücünün kaputunda 2 kilometre sürüklenen polis memuru Muzaffer Ertürk'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER O polis ödüllendirildi Alkollü sürücünün kaputunda 2 ...
Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ...
Marmaris Belediyesi’nde e-ihale dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nde e-ihale dönemi başlıyor
Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Marmaris’teki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marmaris’teki kazada motosiklet sürücüsü hayatını ...
Kadın Çiftçiler elleriyle geleceğe tohum taşıdı
YEREL HABERLER Kadın Çiftçiler elleriyle geleceğe tohum taşıdı
İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti
YEREL HABERLER İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti
Sakar rampasında zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında yağış ve sisli hava nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar görürken, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakar rampasında zincirleme kazada 5 araç birbirine ...
Polisi aracın kaputunda sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi aracın kaputunda sürükleyen alkollü sürücü ...
Menteşe Belediyesi’nden kıyı temizliği
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden kıyı temizliği
Meme Kanserine zumba yaparak dikkat çektiler
YEREL HABERLER Meme Kanserine zumba yaparak dikkat çektiler
Engelleri kanoyla aşıyorlar İyiliğe kürek çekerek engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Engelleri kanoyla aşıyorlar İyiliğe kürek çekerek ...
İşçi servisi, istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi, istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
YEREL HABERLER 26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk ...
Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı
Fethiye'deki spor salonu cinayetinde baba-oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye'deki spor salonu cinayetinde baba-oğul ...
Kan davası cinayeti zanlıları baba-oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Kan davası cinayeti zanlıları baba-oğul tutuklandı
Kömür sobasından zehirlenen çift, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kömür sobasından zehirlenen çift, toprağa verildi
Bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı
Muğla Büyükşehirden kadın üreticilere “Kıl Keçisi” desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek için pilot bölge olarak seçilen Menteşe İlçesinde 40 üreticiye 120 Kıl Keçisi dağıttı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehirden kadın üreticilere “Kıl Keçisi” ...
Oltadaki balon balığına fok şoku
YEREL HABERLER Oltadaki balon balığına fok şoku
Polisi aracında sürükleyen şüpheli adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafik polisini aracının kaportasında sürükleyen alkollü sürücü trafik emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.
YEREL HABERLER Polisi aracında sürükleyen şüpheli adliyeye sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X