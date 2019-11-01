Yusufça’da 6. buluşma gerçekleştirildi

Milas’a bağlı Yusufça Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda başlatılan aşure etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen ve Yörük çadırının da kurulduğu etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılım sağladı.



Yusufça mahallesi eski muhtarı rahmetli Hüseyin Yıldırım’ın başlatmış olduğu aşure etkinliğinin bu yıl 6’ncısı yeni muhtar Mesut Bulut’un himayesinde hayırseverlerin destekleriyle düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleşen aşure etkinliğine, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çöllüoğlu ve Mehmet Çayırlı, Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş’in yanı sıra siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve kurumların temsilcileri de katılım sağladı.

Yusufça Muhtarı Mesut Bulut tarafından karşılanan misafirlere odun ateşinde hazırlanan aşureler akşam saat 16’ya kadar ikram edildi. Etkinliğe katılanlar güzel havanın tanıdı da çıkarmayı ihmal etmedi.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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