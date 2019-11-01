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Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler



TEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.

23 kişinin katılımı ile Sakarkaya Mahallesi Anadolu Gediği Mevkii’nden Yıldırım Kayası üzerinden Tekerlektepe zirvesine çıkan grup üyeleri zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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