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30 mimar adayı, bodrum için çalışacak

İHA

30 mimar adayı, bodrum için çalışacak

ODTÜ Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisinin mezuniyet projesi Bodrum oldu. Bir yıl boyunca sürecek çalışmalarda öğrenciler, Bodrum üzerine mimari program hazırlayacaklar ve hazırladıkları projeleri Bodrum Belediyesi’ne sunacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşen Savaş ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Başkan Aras öğrencilere “Görmek istediğimiz Bodrum’u planlayarak bize getirin” dedi.
Mezuniyet projeleri için Bodrum’u tercih eden 30 öğrenci, Bodrum’un kentsel sorunları için mimari program hazırlayarak planlamalar yapmak üzere kente geldi. Yaklaşık bir yıl boyunca devam edecek çalışma öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden öğrenciler, STK’lar ve Belediye ile birlikte hareket edeceklerini bildirdiler.
Bodrum’un coğrafi konumu, beyaz kübik yerel mimarisi ve antik geçmişi ile uluslararası alanda dikkat çeken bir yerleşim alanı olduğunu ve bu nedenle de Bodrum’u tercih ettiklerini belirten ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşen Savaş, “Bodrum çok özel bir yer, Türkiye’de böyle bir yer bulmak artık mümkün değil. Bu yüzden projelerimizi burada yapmayı tercih ettik. 30 öğrencimizle hazırlayacağımız bir mezuniyet projemiz için Belediye Başkanları ve STK’lar ile birlikte hareket ediyoruz. Bu yıl Bodrum’u tercih ettik. Gerçek projeler üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Bodrum’un kentsel sorunlarına odaklanıp, mimari program hazırlayacağız, her bir öğrencimiz farklı ölçeklerde planlamalar yapacak. Çalışmalarımız bir yıl boyunca sürecek. Biz, sizin beklentilerinizi öğrenmeye geldik, burada 30 tane mimar var ve mezuniyet projelerinde sizin için, Bodrum için çalışacaklar” dedi.
Bodrum nüfusunun hızla arttığını ve 200 bine ulaştığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras da yapılacak her planlamada bu etkenin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Bodrum’un uzun yıllardır plansız yapılaşmaya kurban gittiğini belirten Aras “Bodrum kendi haline bırakılsaydı bugün hiç kimse tatil için Yunan adalarına gitmezdi. Bu nedenle Bodrum’un eski dokusunu tarihiyle, doğasıyla ve mimarisiyle yeniden ortaya çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.
Bodrum’un tıpkı bir kent gibi ihtiyaçları olduğunu ve projeleri de bu doğrultuda hazırladıklarını anlatan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Torba kavşağında yeni otogarımızı inşa ediyoruz. Otogarımızı taşıdığımız andan itibaren mevcut bölgede bir rekreasyon bir alanı oluşturmak istiyoruz. Bodrum’un ana girişi olan bu bölge, Bodrum’u temsil eden bir yer. Mimari açıdan kullanışsız bir blok yapısı var. Altyapısı eksik, trafiği de zorlayan bir nokta. Otogar taşındıktan sonra otantik bir pazaryeri ve modern asansörlü bir otoparkın da yer aldığı, kent merkezini yayalaştırma hedefimize de katkıda bulunan bir yeşil alan olmasını istiyoruz. Antik geçmişimizin izin verdiği ölçüde rasyonel bir planlama düşünüyoruz.”
Bodrum’da kentsel tasarımı yeniden yapmayı hedeflediklerini de belirten Başkan Aras, Gıda Çarşısı projesi, Aya Nikola restorasyonu çalışmaları ile ilgili de genç mimarları bilgilendirdi. “Eski dokuyu ortaya çıkaracağız” diyen Aras, “Artık bundan sonraki planlamamız da kesinlikle bu dokuya zarar vermeyecek şekilde yaptıracağız. Güzelim sakız tipi evlerimizi güzelim ada mimarisini, taş evlerimizi restore edeceğiz” diye konuştu.
Bodrum’da çevreyle dost yeni imar planlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Aras “Bize vatandaşımızı rahat ettireceğimiz planlamalar gerekli. Mesela vatandaşın mandalina bahçesi var, orada 100 m2 ev yapmasına izin veremiyoruz. Bitez’de, Kızılağaç’ta benim köylüm bahçesine bir tane ev yapamıyor. Evini yapsa, oradaki zeytini koruyacak, mandalinayı koruyacak, içinde yaşayacak. Öteki taraftan bir bakıyorsun en kupon araziye devasa bir bina yapılıyor. Benim vatandaşımın suçu ne? Böyle bir sistem olmamalı.” ifadelerini kullandı.

MUĞLA

01 Kasım 2019 Cuma

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