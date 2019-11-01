Marmaris’e modern salon

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu bahçesinde atıl vaziyette olan alanda devam eden spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Marmaris Sarıana Mahallesi’nde yapımına yaklaşık 1 ay önce başlanan yeni spor salonunun inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu bahçesinde yapımı süren inşaatta incelemelerde bulundu. İncelemeye Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi ve Marmaris Belediye Spor Başkanı Hasan Yaylalı da katıldı.

İlçeye önemli bir spor alanı kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Yaklaşık 1.5 yıldır atıl bir şekilde duran antrenman sahasını yenileyerek sporcuların hizmetine sunacağız. A’dan Z’ye sıfırdan bir salon yapıyoruz. Burada yaptığımız salon basketbol, voleybol gibi birçok branşa hizmet veren çok amaçlı bir salon olacak. Yenilik olarak 120130 kişilik de bir seyirci tribünü yapılıyor. Yılsonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından sporcularımız konforlu bir spor sahasına kavuşacak” dedi.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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