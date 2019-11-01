Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen olayında 140 kişi yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Filistin, 18 Suriye, 9 Güney Afrika ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 4 ayrı lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arızalanan lastik botlar içinde 34 Suriye, 23 Filistin, 12 Mısır, 10 Myanmar, 5 Güney Afrika, 2 Kongo, 1 Nijerya ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Toplam 140 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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