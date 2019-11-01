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30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası finaline rüzgar engeli Yeterli rüzgar olmayınca klasik ...

İHA

30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası finaline rüzgar engeli Yeterli rüzgar olmayınca klasik etapta yapılması planlanan yarışma iptal oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından düzenlenen 30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası kapsamın son gün yarışı rüzgarın verimli olmaması nedeni ile yapılamadı. Klasik etapta yapılması planlanan yarışmanın iptal olması ile, son 3 yarış sonuçları değerlendirildi ve dereceye girenler kupa ya layık görüldü.
Bu yıl 30’uncusunu düzenlenen yarış haftasına 13 değişik ülkeden 124 yat ile Bin 105 yelkenci katılan yarışmanın son günü hava şartlarının azizliğine uğradı.
Yelkenciler, 3 gün boyunca 1. yarış (Netsel Marina) ve 2. yarış (Netsel Marina) da koy içi ve koy dışı açık denizde rüzgar ve rakipleriyle mücadele verdi. Yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak şamandıraya ya da diğer teknelere dokunmadan bitiş noktasına ulaşmaya çalıştılar.
Toplam 5 gün süren organizasyonda sekiz yarış yapılması planlanıyordu fakat son gün iptal olan yarış ile 7 yarış yapıldı. Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Her iki filonun hakem komitesi birbirinden farklı ve bir baş hakem tarafından kontroller yapılıyor .Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda hep birlikte rüzgar ve rakipleriyle mücadele edecekti.
Yarışmanın tüm parkurlarında kazanan ekipler kupalarını düzenlenen törenle aldı. Yarış haftasında 12 kategoride yarışan yatlar, 7 IRC sınıfında 5’de IRC Charter sınıfında mücadele etti. Yarış haftası boyunca yapılan yarışlar sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

IRC1 Division: Matrak2Orhan Özdaş (Türkiye)
IRC2 Division: St.AnnaVlas Kadetov (Rusya)
IRC3 Division: Ghost RiderSergei Musikhin (Rusya)
IRC4 Division: SymfonyTimakov Anton (Rusya)
IRC5 Division: Ada SailorAli Öztürk (Türkiye)
IRC6 Division: Lettlandİgor Bukovskis (Letonya)
IRC7 Division: ClavellaLeo Kolff (Hollanda)
IRCCHR1 Division: Gökova3Valentin Nikolov (Bulgaristan)
IRCCHR2 Division: LoreleyAleksei İvanov (Rusya)
IRCCHR3 Division: MymoonBudykho Aleksandr (Rusya)
IRCCHR4 Division: Hide AwayMikhail Tekuchev (Rusya)
IRCCHR5 Division: KaçamakAli Toker (Türkiye)

MUĞLA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
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