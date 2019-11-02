Kendini limon ağacına astı

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- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Mehmet G. (59), limon bahçesinde kendini ağaca asarak intihar etti.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden emekli, 3 çocuk babası Mehmet G., perşembe günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında limon bahçesinde, Mehmet G.'nin ağaca asılı cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Mehmet G.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



MUĞLA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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