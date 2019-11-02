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CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir’de toplandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bir araya geldiği, ilkinin İstanbul'da yapıldığı Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinin ikincisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde yapıldı. 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı zirveden üç önemli karar çıktı. Belediyeler sosyal medya, akıllı kentler ile tarım konularında ortak çalışma yapacak.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir’de toplandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün İzmir’de düzenlenen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları’nın bir araya geldiği, ilkinin İstanbul’da yapıldığı Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinin ikincisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde yapıldı. 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katıldığı zirveden üç önemli karar çıktı. Belediyeler sosyal medya, akıllı kentler ile tarım konularında ortak çalışma yapacak.
Başkan Gürün; “Birlikte ortak projelerle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışacağız”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile ülke nüfusunun yüzde 48.9’una Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet götürdüğünü, bu kentlerinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 59’unu üreten kentler olduğunu söyledi.
Başkan Gürün; “Vatandaşlarımız merkezi hükümetten ve yerelde belediye başkanlarından yaşam standartlarının yükselmesi için hizmet bekliyor. Son seçimlerden sonra ülkemizin ekonomik, ticari, sanayi, tarımsal ve nüfus yoğunluğu olarak önemli kentleri Cumhuriyet Halk Parti’mize geçti. Büyükşehir Belediye Başkanları olarak vatandaşlarımıza daha iyi, kaliteli hizmet verebilmek, çağın gerektirdiği şartlarda ulaşabilmek en önemlisi de onlara ekonomik olarak katkı sunabilmek için bir araya geliyor, ortak projeler üretiyoruz. İlkini İstanbul’da yaptığımız Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinin ikincisini Ege’mizin incisi İzmir’de yaptık. Çok yararlı geçtiğine inandığım zirveden tarımda, akıllı kentlerde, sosyal medyada ortak çalışmalar yapmak, projeler üretmek kararları çıktı. Bu birliktelikten, güç birliğinden büyük bir kuvvet doğacak. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz kentler, bizleri her zaman destekleyen hemşehrilerimiz için her şeyi çok güzel yapacağız.” dedi.
Üçüncü Zirve Adana’da Yapılacak
Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları’nın bir araya geldiği, her buluşmada farklı konu başlıklarının değerli isimlerle işlendiği Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinin üçüncüsü Aralık ayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

MUĞLA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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