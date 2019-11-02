Diyabet hastası yaşlı kadın kapalı ameliyat yöntemiyle 6 cm’lik kanserli tümörden kurtuldu

Bodrum'da ilk kez yapılan kapılı yöntem ile 67 yaşındaki Gülizar Koç, Bodrum’da böbrek tümörü ameliyatı oldu. 6 cm’lik tümörden kurtulan Koç, iki gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Anemi, diyabet, hipertansiyon gibi yara iyileşmesi açısından riskli hastalıkları olan ve kısa bir süre önce sol böbreğinde 6 cm’lik kanserli tümör tespit edilen Gülizar Koç, Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İdrarında pıhtılı kanama ve sol yanında şiddetli ağrı şikayetleriyle başvuran Gülizar Koç için yapılan ultrason ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri sonucunda sol böbreğinde 6 cm’lik bir tümör tespit edildi. Gülizar Koç’un anemi, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol gibi farklı hastalıkları da olması nedeniyle ameliyatın riskli olmasından dolayı farklı bir yöntem uygulandı. Bodrum Acıbadem Hastanesi üroloji ekibi, mevcut hastalıkları dolayısıyla açık yaraya sebebiyet vermemek ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırmak için “kapalı” ameliyat yöntemini uygulama kararı verdi.

Gülizar Koç, açık ameliyata alınsaydı yara iyileşmesi için 1 hafta zaman gerekecekti. Kendisinin mevcut hastalıklarının olası etkileri ve yaşı, göz önüne alınarak Bodrum’da ilk kez yapılan bir uygulamayla böbreğindeki tümör, kapalı ameliyatla alındı.

Laparoskopik yöntemle sol böbreği alınan Gülizar Koç’un, ameliyat sonrası yapılan patoloji incelemeleri sonucunda tümörden tamamen kurtulduğu belirlendi ve yalnızca iki gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Bodrum’da ilk kez yapılan laparoskopik yöntemle böbrek tümörü ameliyatının yanı sıra 67 yaşındaki başka bir hasta yine laparoskopik yöntemle, çocukluğundan bu yana çalışmayan ancak çalışmadığı fark edilmeyen sağ böbreği alınarak sağlığına kavuşturulduğu belirtildi.

MUĞLA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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