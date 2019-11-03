Fethiye'de, kaybolan tatilciyi jandarma buldu

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan tatilciyi jandarma kurtardı.

Fethiye'ye tatil için gelen O.E., dün öğlen saatlerinde Karaağaç Mahallesi Alınca mevkiinde yürüyüşe çıktı. İddiaya göre havanın kararmasıyla yolunu kaybeden ve ormanlık alandan çıkamayan O.E., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekiplerinin araması sonucu bulunan tatilci, ormanlık alandan çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen O.E, ekipler tarafından konakladığı otele bırakıldı.



MUĞLA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:04

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