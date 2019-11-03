Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ´de merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Muğla´nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman´da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
MUĞLA
03 Kasım 2019 Pazar
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