Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

"Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

AKDENİZ´de merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Muğla´nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman´da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.



MUĞLA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:04

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YATSI 19:31

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