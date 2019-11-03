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1,5 aylık bebeğe 5 saatlik kalp ameliyatı

DHA

ESKİŞEHİR'de kalp hastası olarak dünyaya gelen 1,5 aylık Mahmut Musey bebek, Muğla'da geçirdiği 5 saatlik zor ameliyatın ardından yaşama tutunmayı başardı.

ESKİŞEHİR'de kalp hastası olarak dünyaya gelen 1,5 aylık Mahmut Musey bebek, Muğla'da geçirdiği 5 saatlik zor ameliyatın ardından yaşama tutunmayı başardı.
Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Musey (53), eşi Zeliha Musey (44) ve çocuğuyla birlikte tarım işçisi olarak çalışmak üzere mayıs ayında geldiği Afyonkarahisar'a yerleşti. İkinci çocuğuna hamile olan Zeliha Musey, 15 Eylül'de, Emirdağ Devlet Hastanesi'nde normal doğumla 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Musey çifti, 'Mahmut' ismi verdikleri oğullarının nefes almakta güçlük çekmesi üzerine onu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinin sağ karıncığının gelişmemiş, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki kapakçığın tıkalı, kalpten çıkan ana iki damarın ters ve vücuda kan götüren ana aort damarının dar olduğu belirlendi. Açık kalp ameliyatı gerçekleştirebilecek merkez arayışına giren aile, Eskişehir'de görevli doktorların önerisiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar ile görüştü. Harmandar'ın isteği üzerine Mahmut bebek, ambulansla Muğla'ya getirildi. 18 Ekim'de yapılan 5 saatlik açık kalp ameliyatı sonrası minik Mahmut, sağlığına kavuştu.
Bebeği hastanede ziyaret eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu iyi olan minik Mahmut, 31 Ekim'de hastaneden taburcu edildi.
Ameliyatı yapan Doç. Dr. Buğra Harmandar, "Muğla çevresindeki Denizli, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon, Antalya dahil pek  çok ilde bu kadar kompleks yeni doğan açık kalp ameliyatları yapılamadığı için hastalar, Muğla'da kurduğumuz altyapı sayesinde, ameliyata bize geliyor. Pek çok büyük ilde de kapasite doluluğu nedeniyle çoğu hasta kabul edilemiyor. Hastanemizi Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri haline getirmiş bulunuyoruz. Hastamız Mahmut Musey'in kalbinin tek karıncığı gelişmemiş olduğu için tek karıncıklı bir kalple ömür boyu yaşamaya mahkum. Yaptığımız bu ilk ameliyatta kalbi tek karıncıkla tüm vücut kan dolaşımını sağlayabilecek şekilde yeniden dizayn ettik ve hastamız sağlığına kavuştu. Yaptığımız ameliyatta tıbben vücuda giden ana aort damarının genişletilmesi (arkus aorta rekonstrüksiyonu), atriyal septektomi (kalbin iki kulakçığının birbirine birleştirilmesi) ve pulmoner banding (akciğere giden damarın daraltılması) ameliyatlarını gerçekleştirdik. Tek karıncığın mevcut olduğu bu hastalık 3 ameliyatla düzeltilebilen bir hastalıktır. İkinci ameliyatını 6 ay1 yaş arasında (Glenn ameliyatı) ve 3. ameliyatını (Fontan ameliyatı) da 4-5 yaşlarında yine hastanemizde gerçekleştireceğiz. Bu şekilde 3 ameliyatını da tamamlayıp yaşattığımız pek çok hastamız mevcut. Bu ikinci ve üçüncü aşama ameliyatlar da çok kompleks açık kalp ameliyatları olup büyük merkezler dışında yapılmamaktadır" dedi.
Baba Mehmet Musey ise "Doktorumuz başta olmak üzere hastane personeline evladımı sağlığına kavuşturdukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUĞLA

03 Kasım 2019 Pazar

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