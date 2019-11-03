Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.
Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi üzerinde bulunan ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı bilgisini alan Ortaca Belediyesi Dalyan Hayvan Barınağı kipleri çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede ağaçta mahsur kalan kediyi buradan alarak indirdi.
Kurtarılan kedi salıverildi.
MUĞLA
03 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 06:04
- GÜNEŞ 07:25
- ÖĞLE 12:55
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:15
- YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.