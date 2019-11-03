Muğlaspor - Modafen: 1-0

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STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Burak Güner (xxx), Mustafa Tosun (xxx), Yusuf Susuz (xxx)

MUĞLASPOR: Yunus (xxx) Mustafa (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 66 Adem xx), Mahmut (x) (Dk. 66 Muhammed xx), Mehmet (xx), Ramazan (xxx), Güray (xx), Anıl (xx) (Dk.84 Ahmet), Batuhan (xxx), Murat Can (xx), Sami (xxx)

MODAFEN: Rasim (x) Mehmet (xx), Hasan (x), Gökhan Çetinus (x), Doğan (xx), Erdoğan (x) (Dk. 64 Efkan x), Umut (x), Batuhan (x) (Dk. 46 Yusuf x), Ceyhun (xx), Enver (x) (Dk. 46 Mesut x), Gökhan Karataş (x)

GOL: Dk. 12 Batuhan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Mehmet, Murat Can (Muğlaspor) Erdoğan, Mehmet, Umut (Modafen)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret olan Muğlaspor, evinde Modafen'i tek golle yenerek nefes aldı: 1-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin golünü 12'nci dakikada Batuhan attı. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip puanını 12 çıkarıp düşme hattının üzerine çıktı.

12'nci dakikada karşılaşmaya hızlı başlayan Muğlaspor aradığı golü buldu. Rıdvan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Batuhan'ın plasesi ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Muğlaspor net bir golü kaçırdı. Modafen kalecisi Rasim'in elinden kaçırdığı topu Murat Can müsait pozisyonda auta gönderdi.

İlk yarı bu skorla bitti.

59'uncu dakikada Muğlasporlu Mehmet'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Rasim son anda topu kornere tokatladı.

70'inci dakikada gelişen Muğlaspor atağında Murat'ın sağ çaprazdan sert şutu üst direkte patladı.

90+2'nci dakikada Muğlasporlu Murat Can ceza sahası içinde bom boş pozisyonda topu auta gönderdi.

Maç 1-0 sonuçlandı.



MUĞLA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

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