Dalaman'da 3.2 büyüklüğünde deprem

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- MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.



MUĞLA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

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