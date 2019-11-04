Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen Bodrum açıklarında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Akyarlar açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda 14 Güney Afrika ve 4 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA
04 Kasım 2019 Pazartesi
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