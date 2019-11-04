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Türk denizciliğinin 500 yılına ışık tutuyor

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emekli denizci, 500 yıl boyunca Türk denizciliğinde kullanılan teknelerin maketlerini yaptı.

Türk denizciliğinin 500 yılına ışık tutuyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emekli denizci, 500 yıl boyunca Türk denizciliğinde kullanılan teknelerin maketlerini yaptı.
Uzun yıllar denizcilik sektöründe çalıştıktan sonra emekli olup Fethiye'ye yerleşen Hakkı Yücel, tekne modelleme çalışmasına 2013 yılında başladı. Yücel, Türk denizciliğinde 15’inci yüzyıldan itibaren kullanılan teknelerle ilgili araştırmalar yaparak, çoğu yok olmuş modellerin maketlerini yaparak, yeniden gün yüzüne çıkartmaya karar verdi. Tarihi fotoğraflarda yer alan teknelerin modellerini tasarlamak için çizim çalışmalarına başlayan Yücel, bazı teknelerin proje çizimlerine de ulaştı. Çizimlerin ardından teklerin maketlerini yapmak için başyan Yücel, 7 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı 20 maket tekneyi, Göcek Mahallesi'ndeki DMarin Göcek’te açtığı sergiyle görücüye çıkardı.
Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu Osmanlı döneminden itibaren Türk denizciliğinde başı çeken 50 model tespit ettiklerini belirten Hakkı Yücel, kalan 30 teknenin de maketini yaparak ‘Türk Tekneleri Müzesi’ açmak istediğini söyledi. Her bir tekneyi ortalama 3 ayı araştırma olmak üzere 7 ay gibi bir sürede tamamlayabildiğini anlatan Yücel, çoğu yok olmuş Türk teknelerinin gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsediğini kaydetti.
Maketi yapılan 20 teknenin çoğunlukla kıyı ticaretinde kullanıldığını aktaran Yücel, “Bugünlerde sıkça kullanılan ‘Türkler denizlerde yoktu’ deyimine rağmen yaptığım araştırmalarda denizcilikte de başarılı olduğumuzu gördüm. Ancak kullanılan teknelerin çoğunun örneği günümüze ulaşmamış. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e özgü teknelere ilişkin araştırmalar yürüttüm. Yabancı ülkelerin envanterlerinde de yararlandık. Tarihi fotoğraf ve tabloları da kaynak olarak ele alıp modelleme çalışmaları yaptım. Türk denizciliğinde kullanılan başlıca 50 tekne tespit ettim. 20’sinin maketi hazır kalanları da tamamlayıp müze oluşturma hedefime ulaşmak istiyorum" dedi.

MUĞLA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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