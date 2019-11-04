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Ünlü tiyatro oyuncusu, 15 yıldır boş olan ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdü

DHA

- ÜNLÜ tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık köyündeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahırı, bir grup kadın girişimciyle restore ettirip, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 'Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde, eğitim 'forum tiyatro' ile başladı.

- ÜNLÜ tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık köyündeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahırı, bir grup kadın girişimciyle restore ettirip, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 'Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde, eğitim 'forum tiyatro' ile başladı.
Ula'nın kırsal Portakallık Mahallesi'ndeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan köy evi ve ahırı, bir grup kadın girişimci ile birlikte satın alan ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Saran, kurduğu atölyeye `Portakallık Tiyatro Atölyesi´ adını verdi. Atölye, dünyada forum tiyatronun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht'un verdiği izleyicinin aynı zamanda oyuncu olduğu tiyatro türü olan 'forum tiyatro' eğitimi ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 20 kişinin katıldığı 'Forum Tiyatro' eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sahneleyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyete alınan Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor. Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, Portakallık Tiyatro Atölyesi'nin kuruluşunu şöyle anlattı:
"İstanbul'un kargaşalı hayatı ve şehrin keşmekeşinden bunaldım. İstanbul'dan ayrılıp Muğla'ya taşınan bir arkadaşımın tavsiyesi ile Portakallık Köyü'ndeki bu yeri buldum. Mimar arkadaşımla bakmaya geldiğimde, ilk anda kendimi buraya ait hissettim. Buraya geldiğimizde kapı kapalıydı. Yan düşmüş bir kapı, 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu an stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak çökmüş haldeydi. Artık taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi. Aslında burası için bir 'kadın girişimi' diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir kadın, Projeye de biz 3 kadın olarak başladık. Forum Tiyatro, bizim ilk etkinliğimiz, bu da gene bir kadın aracılığıyla başlamış oldu."
'İNŞALLAH BU PROJE DİĞER BELEDİYELERE DE ÖNCÜLÜK EDER'
Atölyede, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlattıklarına dikkati çeken Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanatın gücüne inanan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattığımız bu proje, inşallah diğer belediyelere de öncülük eder. Bunun iyi örneklerinin çoğaldığını hep birlikte görürüz inşallah. Çünkü yerel yönetimler, insanın temel ihtiyaçlarının ilk karşılandığı kamusal alandır. Dolayısıyla çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, genel toplumsal cinsiyet sorunları, eğitim problemleri gibi sorunlu olan yerlerde sorunu olduğu gibi bırakmak değil çok farklı açılardan okunabilir açıklanabilir incelenebilir olmasını sağlamak, buna çözüm getirmesi beklenen yönetimlerin eline çok büyük bir fırsat sunmuş oluyor. Bu teknik yerel yönetimlerce kullanıldığında ve çoğaldığında en azından sorunun ne olduğunu ve nerelerden kaynaklandığını ve çözümünün bizzat muhatabı tarafından bulunmasına olanak sağlamış olacak."
'FORUM TİYATRO KLASİK TİYATRODAN FARKLI'
Dünyaca ünlü Forum Tiyatro Eğitmeni Christoph Leucht ise, forum tiyatro ile toplumda gelişim kaydedilmesi gereken sosyal sorunları belirleyip, sahnelediklerini söyledi. Forum tiyatronun klasik tiyatrodan farklı olduğunun altını çizen Leucht, "Bu tiyatronun amacı toplumdaki eşitsizliklerin bazı yaşanan toplumsal sorunların nedenini anlamak ve bunların gösterildiği sahneler oluşturmaktır. Daha sonra bu sahneler seyirci ile paylaşılıyor ve seyircilerden sahneye müdahalede bulunmaları isteniyor. Buradaki amaçta hem bu eşitsizliklerin arkasındaki sitemleri anlamak hem de bunları nasıl değiştirebileceğimizi seyirci ile birlikte düşünmeye çalışmak. Bir belediye için vatandaşlarının yaşadığı sorunların ne olduğu anlayabilmek ve bu sorunları kim çözebilir, bu sorunların çözümünde kim görev almak istiyor, bunları birlikte anlayabilmek çok önemli. Bir belediye için tıpkı bir okul, bir üniversitede olduğu gibi insan hakları, eşitlik gibi kavramlar çok önemli. Bu nedenle bir belediyenin böyle bir etkinlikle nerelerde hala gelişmeye ihtiyaç var bunları anlamaya çalışması çok güzel ve önemli bir husus" dedi.

MUĞLA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 15:48
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