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Atık su arıtma tesisi hizmete girdi Muğla’nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir ...

İHA

Çevrenin korunması ve yeni yatırımlarla daha yeşil bir Muğla için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ortaya çıkan atık suların bertarafı ve geri dönüşümü için yeni yatırımları hizmete sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda tüm İlde arıtma tesislerinin bakım onarımlarının yanı sıra yeni tesisler de Muğla'ya kazandırılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Eşen Atık Su Arıtma tesisinin...

Atık su arıtma tesisi hizmete girdi Muğla’nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleşen Eşen Atık su Arıtma Tesisi tamamlandı ve hizmete girdi.

Çevrenin korunması ve yeni yatırımlarla daha yeşil bir Muğla için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ortaya çıkan atık suların bertarafı ve geri dönüşümü için yeni yatırımları hizmete sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda tüm İlde arıtma tesislerinin bakım onarımlarının yanı sıra yeni tesisler de Muğla’ya kazandırılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Muğla’nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Eşen Atık Su Arıtma tesisinin enerji nakil hattının kabulü yapıldı ve hizmete girdi.
Tesis 15 ayda tamamlandı
Eşen Atık su Arıtma Tesisinin temeli 2018 yılının Mart ayında atıldı ve 15 ayda tamamlandı. Günlük 860 metreküp kapasiteye sahip olan atık su arıtma tesisi 4 bin 500 kişilik nüfusa 35 yıl hizmet verecek şekilde yapıldı. Tesis KDV dahil 2 milyon 618 bin 116 TL’ye mal oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Doğaya ve çevreye duyarlı tesislerimizi söz verdiğimiz gibi hizmete sokuyoruz. Ölüdeniz arıtma tesisinin ardından Seydikemer ilçemiz Eşen mahallesinde 860 metreküp kapasiteye sahip Eşen Atık Su Arıtma tesisini tamamladık ve hizmet vermeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede farklı altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız devam etmekte. Milas ilçemizde yağmur suyu ve kanalizasyon için 77 Milyon TL, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Atıksu Arıtma Tesisimiz için 23 Milyon TL, Yatağan ilçemizdeki Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanması için de 5 Milyon TL yatırım yapıldı” denildi.

MUĞLA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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