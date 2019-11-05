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Zirai ilaçlara bağlı arı ölümlerinin sigorta kapsamına alınması istendi Türkiye Arı Yetiştiricileri ...

İHA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) arasında ‘Arıcılık sigortaları’ kapsamında yapılan toplantıda, sigorta şirketine yeni talepler iletildi. Özellikle son yıllarda artan zirai ilaçların neden olduğu arı ölümlerinin sigorta kapsamına alınması ve kovan başına belirlenen tazmin bedelin yüzdelik dağılımının arttırılması talep edildi.
Yapılan toplantıya, TARSİM Genel Müdürü Zeki Karakurt, Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan Sarıtepe, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Kaba, Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Erde katıldı.
Toplantıda, kovan başına belirlenen 400 TL tazmin bedelinin yüzdelik dağılımı ve miktarının az olması bu bedelin arttırılması, kovan nakilleri esnasında araç kazası dışında yaşanan, mücbir sebepler dolayısıyla arıların beklemesi ve oluşan yanma(nekroz) olayının kapsama alınması istendi. Ayrıca, artan ana arı üretim işletmeleri ve gezginci arıcılık baz alındığında ruşet kovanların, ana arı kutularının ve barakaların sigorta kapsamına alınması istenirken, geleneksel arıcılığın modern arıcılığa entegre şekilde gerçekleşen kütük kovan ve sepetlerin sigorta kapsamına alınması ve tazmin oranlarının çalışılması da talep edildi.
Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, zirai ilaçlara bağlı yaşanan arı ölümlerinin sigorta kapsamına alınması gerektiğini ifade etti. TARSİM Arıcılık Sigortalarının etkinliğini arttırmak adına birlikler kanalıyla arıcılara ulaşılması konusunda TARSİM yetkilileri ile görüşme yapılırken, bu konuda raporların TARSİM’e teslim edildiği açıklandı. Toplantıda gündeme getirilen konuların 2020 sezonuna yetişmesi açısından Bakanlık ve TARSİM nezdinde resmi öneri ve girişimlerin devam edeceği açıklandı.

MUĞLA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:29
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