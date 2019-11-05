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Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında Bodrum Belediye ekipleri sokak ve caddeleri yıkarken, esnaf ise dükkanlarını temizledi.

Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında Bodrum Belediye ekipleri sokak ve caddeleri yıkarken, esnaf ise dükkanlarını temizledi.
Turizmin gözbebeği olan Bodrum dün gece sağanak yağmura teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, şiddetli yağmur suları bazı bölgelerdeki asfaltları yerinden söktü. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan sağanak yağmurun ardından sele teslim olan Bodrum’da sabah saatlerinde temizlik çalışmaları başladı. Cadde ve sokaklar Bodrum Belediye ekipleri tarafından tazyikli su ile yıkanırken, esnaf ise iş yerlerini temizledi. Bazı iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Özellikle, Bodrum merkez, Gümbet, Torba mahallelerinde etkili olan sağanak yağmur esnafı da isyan ettirdi. Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen işletmeciler, yetkililerden alt yapı sorununa çözüm bulmalarını istedi.

MUĞLA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:29
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