Milas’ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Milas ilçesinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas’ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ...

İHA

Muğla'nın 13 ilçesi içinde en fazla mahalleye sahip olan Milas'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede eski su hatlarını yenileyip yeni su hatlarını döşemeye devam ediyor. MUSKİ ekipleri 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi. Yılsonuna kadar 220 yeni abone hattı bağlantısı ve 50 abone hattının yenilenmesi planlanıyor.

Milas’ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Milas ilçesinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi.

Muğla’nın 13 ilçesi içinde en fazla mahalleye sahip olan Milas’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede eski su hatlarını yenileyip yeni su hatlarını döşemeye devam ediyor. MUSKİ ekipleri 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi. Yılsonuna kadar 220 yeni abone hattı bağlantısı ve 50 abone hattının yenilenmesi planlanıyor.
2 bin 200 metre şebeke hattı imalatı yapıldı
MUSKİ ekipleri Milas’ın Ekizköy mahallesindeki su yetersizliği için Karacahisar’dan Ekizköy’e 2 bin 200 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Öte yandan Karacahisar’da bin 200 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Ekizköy için çekilen hattın üzerinde 8 yeni abonelikle birlikte 22 adet mevcut Ekizköy abonesi olmak üzere toplamda 30 abone kesintisiz suya kavuştu. Çekilen hattın üzerinde ki en yüksek basınç 7 bar olup en düşük basıncımız da 2.2 bar olarak ölçüldü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Milas’ta abone bağlantıları, yeni abone hattı döşemesi, hatların yenilenmesi ve şebeke hattı imalatı ile abone hattı imalatı çalışmalarımız devam ediyor. 340 abonenin hat yenilemesi çalışmalarını tamamladık. 850 yeni abone hattı döşemesi bitti. Yılsonuna kadar 50 abone hattının yenilenmesi ve 220 yeni abone bağlantısının tamamlanmasını hedefliyoruz” denildi.

MUĞLA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçak’tan Milas’ta görev yapan üyelere ziyaret Eğitim Bir -Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak tarafından Milas’ta görev yapan sendika üyelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında üyelerin talepleri ve beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
YEREL HABERLER Uçak’tan Milas’ta görev yapan üyelere ziyaret Eğitim ...
Muğla'da birinci olan okullar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Muğla'da birinci olan okullar ödüllendirildi
Marmaris’te selin izleri siliyor Gece boyunca çalışan ekipler, yağmurun durmasıyla birlikte tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te selin izleri siliyor Gece boyunca çalışan ...
2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı
YEREL HABERLER 2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı
Bodrum ve Datça’da kaçak göçmen operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum ve Datça’da kaçak göçmen operasyonu
Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı
YEREL HABERLER Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı
Muğla’da 70 kaçak göçmen ve iki organizatör yakalandı Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 70 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk vatandaşı yakalandı.
YEREL HABERLER Muğla’da 70 kaçak göçmen ve iki organizatör ...
Bodrum Belediye Başkanı'ndan Fatma Girik'e ziyaret
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı'ndan Fatma Girik'e ziyaret
Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar ...
Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti (3)
YEREL HABERLER Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti (3)
Zirai ilaçlara bağlı arı ölümlerinin sigorta kapsamına alınması istendi Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi arasında yapılan toplantıda, TAB yönetimi tarafından zirai ilaçların neden olduğu arı ölümlerinin sigorta kapsamına alınması istendi.
YEREL HABERLER Zirai ilaçlara bağlı arı ölümlerinin sigorta ...
Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden vatandaş, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurdu
YEREL HABERLER Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek ...
Datça ve Bodrum'da 70 göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Datça ve Bodrum'da 70 göçmen ile 2 organizatör ...
Fatma Girik, belediye başkanlığı yaptığı günleri anlattı Fatma Girik: “Belediye başkanlığı kadına daha çok yakışıyor”
YEREL HABERLER Fatma Girik, belediye başkanlığı yaptığı günleri ...
Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti (2)
YEREL HABERLER Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti (2)
Muğla 200 bin fidana hazır 11 Kasım’da ülke genelinde gerçekleştirilecek fidan dikim töreni öncesi Muğla’da fidan dikimi yapılacak Dalaman, Bodrum Mumcular ve Milas’taki yanan sahalarda çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Muğla 200 bin fidana hazır 11 Kasım’da ülke genelinde ...
Marmaris'te sağnak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te sağnak yağış etkili oldu
Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem
YEREL HABERLER Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem
Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti
YEREL HABERLER Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti
Turizm cenneti sağanak yağmur vurdu Bodrum’da sokaklar göle döndü, asfaltlar patladı, çöp konteynerleri sürüklendi
YEREL HABERLER Turizm cenneti sağanak yağmur vurdu Bodrum’da ...
Atık su arıtma tesisi hizmete girdi Muğla’nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleşen Eşen Atık su Arıtma Tesisi tamamlandı ve hizmete girdi.
YEREL HABERLER Atık su arıtma tesisi hizmete girdi Muğla’nın ...
Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı’
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı’
Menteşe’de Ata’ya saygı satranç turnuvası
YEREL HABERLER Menteşe’de Ata’ya saygı satranç turnuvası
Ahırdan sanata dönüşen atölye Ula’nın Portakallık Mahallesinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahır tiyatro atölyesi haline getirilerek sanat yuvasına dönüştü.
YEREL HABERLER Ahırdan sanata dönüşen atölye Ula’nın Portakallık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X