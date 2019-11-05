Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

Göcek Yat Kulübü ile DMarin Göcek tarafından düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası 10 Kasım Atatürk Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Göcek açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda, aralarında 12 ülkeden sporcuların olduğu 108 teknede, 768 yelkenci mücadele ediyor.

Yarışmacılar, yaklaşık dört saat uygun rüzgarın olması için Göcek koyu içinde bekledi. Rüzgarın başlamasının ardından yelkenciler, "DResort Kupası" için Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açtı.

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 12 ülkeden 768 yelkencinin katıldığını bildirdi.

Etkinliğe katılımın her yıl artarak devem etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ugan, “Katılımın artarak devem etmesinin yatçıların Göcek'i ve etkinliği sevdiğini gösteriyor. Kasım gibi sezonun birçok yerde bittiği günlerde, yatçıları Fethiye Körfezi'nde Göcek'te ağırlamaktan ve turizme değer katmaktan mutluyuz" dedi.

MUĞLA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.