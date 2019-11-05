Yağmur sonrası denizin rengi değişti Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan yağış sonrası denizin rengi kahverengiye dönerken, Marmaris Belediye ekipleri yağış sonrası hasar gören bölgelerde çalışmalarını tamamladı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü. Yağmur sebebi ile denizden gelen çöpler Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sonrası hayat normale döndü.

Yağış nedeniyle bağlı teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yağmur sularının denize ulaşmasının ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü. Marmaris ilçe merkezinin dışında Orhaniye Kızkumu ve İçmeler Mahallesinde yağıştan kaynaklı bir hasarın oluşmadığı görüldü.

MUĞLA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

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