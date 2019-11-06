Oasis Bodrum’da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor

Bodrum’da bulunan Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum ve çevresinde doğal üretim yapan birbirinden farklı üreticiler ile Doğal Ürünler Pazarı’nı ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum ve çevresinde doğal üretim yapan birbirinden farklı üreticiler ile Doğal Ürünler Pazarı’nı ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kasım ayında zeytin, zeytinyağı, ünlü Etrim Köyü halısı, süt ürünleri, kuru meyve, doğal tuz, bitki, sürdürülebilir yaşam gereçleri, doğal bakım ürünleri ile pazarda doğallığın kaynağına yolculuk yapılacak.

Bodrum’un kalbinde yer alan Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum’da ve çevre şehirlerde bulunan yerel üreticilere ait doğal ve organik ürünleri en lezzetli haliyle ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 8 9 Kasım 2019 tarihlerinde, 12.0020.00 saatleri arasında, Oasis Sümbül Sokak’ta gerçekleşecek etkinlikte sağlıklı beslenmenin insan yaşamı üzerindeki önemine dikkat çekiliyor.

Etkinlik süresince, Less Sürdürülebilir Yaşam Gereçleri, Bodrum Mandalina Evi, Bi Tat Gümüşlük, Aydoğan Tuz, Bodrum Kuru Meyve, Bodrum Tatları, Bionaturel, Kayaoğlu Süt Ürünleri, Yeşil Tarla, Fatma Doğal Ürünler, Seren’in Doğal Ürünleri, Naturiga, Uyar Zeytincilik, Mediflora, Etrim Halıcılık gibi üreticilerin satışa sunacağı zeytin, zeytinyağı, doğal reçel, tuz, kurutulmuş meyveler, doğal soslar, doğal bakım ürünleri, organik sebzeler, sürdürülebilir yaşam gereçleri gibi birbirinden lezzetli ürünler ve daha birçok ürün ziyaretçileriyle buluşacak.

Her yaştan ziyaretçinin katılacağı Oasis Doğal Ürünler Pazarı Kasım ayında Bodrumluları Oasis’e bekliyor.

MUĞLA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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