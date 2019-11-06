Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarı kazanmaya devam ediyorlar. Menteşe Belediyespor Satranç Takımı Oyuncusu Aleyna Kaya, Milas Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda birinci olurken, Ortaca’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda Menteşe Belediyespor Satranç Takımı oyuncuları Osman Yatkın birinci, Alperen Özcan ise ikinci oldu.

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak sahip olduğumuz toplam 9 spor branşında lisanslı 400 sporcumuz var. Sporcularımız katıldıkları bölgesel ulusal turnuva ve müsabakalardan kupa kazanarak ya da derece yaparak dönüyorlar. Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru yönlendirme ve disiplinli eğitimle ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak çocuklarımızı spora yönlendirmeye sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.